Сына основателя «Вымпелкома» заочно осудили по делу о хищениях

Суд заочно приговорил к девяти годам лишения свободы сына основателя «Вымпелкома» Бориса Зимина (признан иноагентом) по делу о хищениях акций «Каршеринг». Об этом пишет ТАСС.
Зимина признали виновным по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Он заочно арестован в России.
По версии следствия, осужденный входил в организованную группу, которая совершила незаконную сделку по отчуждению акций каршеринговой компании.
Ранее сообщалось, что потерпевший по делу Зимина гражданин Германии Бенедикт Соботка подал в суд иск о возмещении ущерба на сумму четыре миллиарда рублей.