Потерпевший по делу бизнесмена-иноагента Зимина назвал сумму ущерба

Потерпевший по делу бизнесмена Зимина оценил ущерб в 4 миллиарда рублей

Потерпевший по делу предпринимателя Бориса Зимина (признан в России иноагентом) гражданин Германии Бенедикт Соботка подал в суд иск о возмещении ущерба на сумму четыре миллиарда рублей. Об этом в среду, 11 января, сообщает РИА Новости.

Материалы дела огласили в Тверском районном суде Москвы для обоснования ходатайства о заочном аресте Зимина. Бизнесмена обвиняют в преступлении по части 4 статье 159 («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение») УК РФ. По версии следствия, Зимин входил в организованную группу, которая совершила незаконную сделку по отчуждению акций каршеринговой компании BelkaCar.

Предпринимателя объявили в международный розыск и заочно арестовали.

