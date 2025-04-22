Украина снова пыталась атаковать Россию после окончания перемирия

Минобороны: Силы ПВО сбили беспилотник над Брянской областью

Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова пытались атаковать Россию после окончания пасхального перемирия. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

По информации ведомства, попытка атаки была предпринята около 9:40 по московскому времени. Тогда силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили летательный аппарат над Брянской областью.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на местах. Спасибо нашим защитникам», — написал губернатор региона Александр Богомаз в Telegram.

В ночь на 22 апреля ВСУ атаковали три региона России с помощью 10 беспилотников. Под удар попал Крым, Белгородская и Орловская области.