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20:17, 22 апреля 2025Мир

В Госдепе исключили участие Рубио в переговорах по Украине в Лондоне

Госдеп: Рубио не поедет в Лондон на переговоры по Украине
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Jim LoScalzo - Pool via CNP / Globlloopress.com

Госсекретарь США Марко Рубио не поедет в Лондон на серию переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Госдепартамента Соединенных Штатов Тэмми Брюс, передает Reuters.

«В данном конкретном случае, пока встречи в Лондоне продолжаются, он не будет на них присутствовать», — заявила Брюс.

Представитель Госдепа отметила, что Рубио — «очень занятой человек», а также «один из самых активных» госсекретарей. По ее словам, это влияет на его планы.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты ожидают, что на предстоящем раунде переговоров по Украине в Лондоне страны Европы и Киев представят ответ на перечень условий, выдвинутых американскими спецпосланниками в Париже. Серия встреч по украинскому конфликту состоится 23 апреля.

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