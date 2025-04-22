В США раскрыли ожидания от Украины и Европы

NBC: США ожидают от Киева и Европы ответа на условия по урегулированию конфликта

Соединенные Штаты ожидают, что на предстоящем раунде переговоров по Украине в Лондоне страны Европы и Киев представят ответ на перечень условий, выдвинутых американскими спецпосланниками в Париже. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного чиновника США.

«Ожидается, что Украина и Европа представят ответ на список условий, который им представили [госсекретарь Марко] Рубио и специальные посланники [президента США Дональда] Трампа Стив Уиткофф и Кит Келлогг во французской столице», — сказано в сообщении.

Также чиновник подчеркнул, что следующей раунд переговоров в Лондоне является «критически важным» для урегулирования конфликта на Украине.

Ранее стало известно, что встреча американской делегации с украинскими и европейскими представителями пройдет 23 апреля. На ней госсекретарь Рубио и спецпосланники Уиткофф и Келлог встретятся с министрами иностранных дел и советниками по национальной безопасности Франции, Германии, Великобритании, а также Украины для «обсуждения частных вопросов».