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13:11, 22 апреля 2025Мир

В Нидерландах заявили о якобы причастности России к гибридным атакам на Европу

Разведка Нидерландов заявила о якобы причастности России к гибридным атакам
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Директор Службы военной разведки Нидерландов (MIVD) Питер Ризинк заявил о якобы причастности России к гибридным атакам на страны Европы. Его слова передает Reuters.

«Государственные субъекты все чаще пытаются подорвать наше общество с помощью гибридных атак. Россия особенно... все больше готова идти на риск», — отметил Ризинк в ежегодном отчете ведомства.

По данным MIVD, в Европе «возрастает российская угроза», в том числе на фоне возможного завершения украинского конфликта. В разведке добавили, что в 2024 году якобы была зафиксирована «атака российских хакеров» на цифровую операционную систему неназванной государственной службы Нидерландов.

В начале апреля верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас призвала Испанию увидеть угрозу со стороны России.

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