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10:52, 1 апреля 2025Мир

Глава евродипломатии призвала Испанию увидеть угрозу со стороны России

Глава евродипломатии Каллас призвала Испанию увидеть угрозу со стороны России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Кая Каллас

Кая Каллас. Фото: Juan Medina / Reuters

В действиях России следует видеть прямую угрозу Европе, которая может отразиться и на Испании. Об этом в интервью испанской газете El Mundo заявила верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Глава евродипломатии призвала граждан испании объединиться перед лицом различных вызовов и проявить солидарность. «Русские танки не дойдут до Пиренеев, но мы должны объединиться. Очевидно, что если Россия сделает еще один шаг в сторону любой страны НАТО или расширит войну, это окажет влияние на Испанию», — выразила свое мнение Каллас.

Евродипломат заявила, что Россия, якобы совершает «гибридные атаки» против Испании и других европейских стран. На этом фоне Каллас призвала увеличить военные расходы. «Каким бы ни был кризис, нам следует работать сообща», — заключила она.

Ранее Каллас усомнилась в необходимости создания единой европейской армии. Она добавила, что нельзя создать одну армию для НАТО, а другую для Европы. По ее словам, это было бы опасно, потому что «в случае военного кризиса самый важный вопрос — кто кому отдает приказы».

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