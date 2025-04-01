Глава евродипломатии призвала Испанию увидеть угрозу со стороны России

Глава евродипломатии Каллас призвала Испанию увидеть угрозу со стороны России

В действиях России следует видеть прямую угрозу Европе, которая может отразиться и на Испании. Об этом в интервью испанской газете El Mundo заявила верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Глава евродипломатии призвала граждан испании объединиться перед лицом различных вызовов и проявить солидарность. «Русские танки не дойдут до Пиренеев, но мы должны объединиться. Очевидно, что если Россия сделает еще один шаг в сторону любой страны НАТО или расширит войну, это окажет влияние на Испанию», — выразила свое мнение Каллас.

Евродипломат заявила, что Россия, якобы совершает «гибридные атаки» против Испании и других европейских стран. На этом фоне Каллас призвала увеличить военные расходы. «Каким бы ни был кризис, нам следует работать сообща», — заключила она.

Ранее Каллас усомнилась в необходимости создания единой европейской армии. Она добавила, что нельзя создать одну армию для НАТО, а другую для Европы. По ее словам, это было бы опасно, потому что «в случае военного кризиса самый важный вопрос — кто кому отдает приказы».