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13:12, 22 апреля 2025Наука и техника

В ОАЭ модернизировали российские БМП-3

Российские БМП-3 армии ОАЭ получили новые боевые модули DVK-30
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Telegram-канал Кирилла Фёдорова

Российские боевые машины пехоты БМП-3, которые стоят на вооружении армии Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), получили новые боевые модули в рамках модернизации. На фотографии машин обратил внимание Telegram-канал «Война История Оружие».

Машину показали в ходе посещения наследным принцем Дубая штаба командования резервных сил. Ему продемонстрировали различную технику пятой механизированной бригады, включая БМП-3 с боевым модулем DVK-30 производства Словакии.

Модуль с автоматической пушкой калибра 30 миллиметров и пулеметом установили вместо штатного комплекса вооружения БМП-3, состоящего из автоматической пушки, пулемета и орудия калибра 100 миллиметров.

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В сообщении отметили, что детонация 100-миллиметровых снарядов в случае попадания по машине может привести к ее уничтожению.

В апреле опубликовали отчет 38-го НИИИ бронетанковой техники Минобороны России, в котором сравнили американскую БМП M2A2 ODS SA Bradley и российскую БМП-3. Исследователи отметили превосходство американской машины по противоснарядной, противопульной и противоминной стойкости.

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