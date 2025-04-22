В России назвали главный интерес Трампа в диалоге со страной

Депутат Кирьянов: Трамп хочет сотрудничать с Россией для победы в торговой войне

Для президента США Дональда Трампа в вопросе экономического сотрудничества с Россией важны балансировка мировой экономики и те преимущества в торговой войне, которые дает диалог с Россией, выразил свое мнение депутат Артем Кирьянов. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

Политик напомнил, что внешнеторговый баланс России всегда отличался «некоторой скромностью», отметив, что основные торговые партнеры всегда находились близко территориально — в Евросоюзе и Юго-Восточной Азии.

«В этом смысле говорить о каких-то простых решениях, связанных с полезными ископаемыми, не приходится. Для Трампа важна балансировка мировой экономики. И сегодня мы видим такой вот четырехугольник, если можно так назвать: США, Китай, ЕС и Россия. В этом смысле для Трампа важно, чтобы в торговой войне он мог воспользоваться теми преимуществами, которые дает ему диалог с Россией», — пояснил Кирьянов.

По его словам, вопрос состоит далеко не во взаимной торговле с США и двусторонних отношениях. Россия может предложить США помимо природных ресурсов высокие технологии и IT, логистические решения, взаимодействие с арабским миром, с Китаем и Евросоюзом, считает депутат.

«Президент США руководствуется национальными интересами США, и, безусловно, в его программе, в его установках — экономическое преобладание США, возврат на первое место в мировой экономике и сдерживающее давление на своих партнеров. Естественно, что экономика занимает очень важное место в действиях сегодняшней администрации США, однако вопрос с Россией гораздо глубже, чем взаимодействие по природным ресурсам», — сказал депутат.

Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен высказал мнение, что Трамп стремится наладить отношения с Россией не только ради глобальной безопасности, но и из-за ее природных ресурсов. Также Россия играет решающую роль в урегулировании конфликтов на Ближнем Востоке и в отношениях с Китаем.

