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12:30, 22 апреля 2025Россия

В России по требованию участника СВО перекрасили детсад из-за ассоциации с флагом Украины

В Ульяновске детский сад перекрасили из-за ассоциации с флагом Украины
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: M-Production / Shutterstock / Fotodom

В Ульяновске по требованию участвовавшего в специальной военной операции (СВО) депутата перекрасили детский сад из-за ассоциации с флагом Украины. Об этом парламентарий Владимир Ожогин сообщил в своем Telegram.

Как рассказал депутат, корпус детского сада №91 был перекрашен в желто-голубые тона неделю назад, после чего к нему якобы обратились родители детей с вопросом, не является ли это провокацией. Он отметил, что выбор цветовой гаммы вызвал у жителей «самые неприятные ассоциации».

После встречи депутата с главой российского города здание перекрасили в новые оттенки — оно стало желто-зеленым.

«В условиях проведения государством СВО не должно быть мелочей, которые могут быть оценены гражданами как провокации или безразличие власти любого уровня к происходящей борьбе, в которой отдают свои жизни защитники нашей Родины», — написал Ожогин.

По данным сайта Законодательного собрания Ульяновской области, Ожогин с 2022 года является участником СВО. В августе 2024 года местные СМИ сообщали, что он вернулся с фронта по окончании контракта и заявил, что «впереди у него — большая депутатская работа».

Ранее жителям Уфы пришлось оправдываться перед полицией за желто-серый цвет бордюра во дворе дома. Краску отправили на экспертизу.

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