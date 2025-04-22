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13:16, 22 апреля 2025Россия

В России тигр растерзал сотрудника зоопарка

В Мариуполе тигр напал на сотрудника зоопарка, мужчина не выжил
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: СУ СК по Донецкой Народной Республике

В Мариуполе тигр растерзал сотрудника зоопарка, в результате мужчина получил несовместимые с жизнью травмы. Об этом сообщило управление Следственного комитета (СК) России по Донецкой народной республике (ДНР) в Telegram-канале.

На сотрудника мариупольского зоопарка, как уточняется, напал белый тигр. Он накинулся на мужчину, когда тот зашел в вольер покормить животное. О том, какие именно травмы получил работник, не сообщается.

«В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отчитались в СК.

Ранее в Волгоградской области пантера в зоопарке напала на семилетнюю девочку. Родители первоклассницы не подавали заявления в полицию. Девочку отпустили на амбулаторное лечение сразу после оказания первой помощи.

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