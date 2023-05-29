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17:11, 29 мая 2023Россия

В российском регионе пантера в зоопарке напала на первоклассницу

В Волгоградской области пантера в зоопарке напала на семилетнюю девочку

Фото: Juan Camilo Guarin P / Unsplash

В Волгоградской области пантера в зоопарке напала на семилетнюю девочку. Сотрудники правоохранительных органов начали проводить проверку. Об этом в понедельник, 29 мая, рассказали в пресс-службе управления МВД России по региону, передает ТАСС.

Родители первоклассницы не подавали заявления в полицию. Информация поступила в органы через больницу, в которую поступила девочка.

В комитете здравоохранения Волгоградской области разъяснили, что после оказания медпомощи ребенка направили на амбулаторное лечение. Данных о состоянии школьницы в ведомстве не привели.

В отношении владельцев волгоградского зоопарка начали проводить доследственную проверку.

2 мая сообщалось, что в Бурятии медведь напал на мужчину. Россиянина госпитализировали с рваной раной головы, укусами правого локтя и груди.

В Бурприроднадзоре пояснили, что, как правило, агрессию проявляют либо медведицы, охраняющие своих медвежат, либо медведи, находящиеся у добычи.

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    Анна Щербакова
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