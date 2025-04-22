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07:56, 22 апреля 2025Россия

В России тонущие ученые ночь провели на крышах вездеходов среди ледяной воды

В Хабаровском крае ученые 17 часов провели на крышах вездеходов ради спасения
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

В Хабаровском крае геологи 17 часов провели на крышах двух полузатонувших вездеходов посреди ледяной воды после того, как провалились под лед. Об этом сообщило МЧС России в Telegram-канале.

«Пострадавшие 17 часов провели на крышах полузатонувших вездеходов. Спасательная операция проходила в сложных условиях: сильные потоки воздуха от винта вертолета, хрупкость льда и течение реки создавали угрозу дальнейшего провала», — говорится в сообщении министерства.

Там уточнили, что на двух затонувших вездеходах находились три геолога. Их подняли на борт вертолета с помощью вертолетной лебедки, впоследствии мужчина доставили в поселок Февральск.

Ранее четыре человека провалились под лед в подмосковных Химках. Двое взрослых и двое детей вышли на лед на городском пляже, несмотря на то, что температура воздуха в городе составляла не менее 5 градусов тепла.

ЖЗЛ
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