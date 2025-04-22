В России увидели путь к мирным соглашениям с Украиной

Политолог Марков: Освобождение Курской области откроет путь к мирным соглашениям

Освобождение Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ) откроет путь к мирным соглашениям Москвы и Киева. Такое возможное развитие событий увидел российский политолог Сергей Марков в Telegram.

По мнению политолога, возможность заключить соглашение появляется с закрытием проблемы оккупации территорий России. Марков предрек, что полное освобождение Курской области может произойти уже к 9 мая.

Будут ли переговоры проводиться при чьем-либо посредничестве или стороны смогут договориться напрямую, эксперт не уточнил.

Ранее стало известно об ужесточении боев в российском приграничье.