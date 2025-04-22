Освобождение Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ) откроет путь к мирным соглашениям Москвы и Киева. Такое возможное развитие событий увидел российский политолог Сергей Марков в Telegram.
По мнению политолога, возможность заключить соглашение появляется с закрытием проблемы оккупации территорий России. Марков предрек, что полное освобождение Курской области может произойти уже к 9 мая.
Будут ли переговоры проводиться при чьем-либо посредничестве или стороны смогут договориться напрямую, эксперт не уточнил.
Ранее стало известно об ужесточении боев в российском приграничье.