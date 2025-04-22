Стало известно об ужесточении боев в российском приграничье

Военблогер Подоляка: В российском приграничье наблюдается ожесточение боев

В российском приграничье наблюдается ожесточение боев. Об этом стало известно из публикации российского военблогера Юрия Подоляки в Telegram.

По словам публициста, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются любой ценой удержать контроль на занятой территории Курской области, чтобы российское командование не могло объявить о полном освобождении региона. Таким образом, Подоляка видит в действиях ВСУ и ужесточении боев лишь политические мотивы.

«Этой же логикой противник руководствуется, раз за разом пытаясь вновь зайти в села Демидовка и Поповка Краснояружского района Белгородчины. Попытки всегда заканчиваются уничтожением зашедших групп», — написал военблогер.

Ранее сегодня, 22 апреля, стало известно о полном освобождении удерживаемого ВСУ в Курской области Свято-Николаевского Белогорского монастыря.