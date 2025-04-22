В России за последний год стали чаще выявлять подделки документов иностранцами

МВД: В РФ за начало 2025 года выявили 1374 факта подделки документов мигрантами

С начала 2025 года в России выявили 1374 факта подделки миграционных документов иностранцами. Это на 41 процент больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.

По словам Волк, сотрудники полиции регулярно находят каналы в Telegram, которые предлагают подобного вида услуги. Сведения о них направляются в Роскомнадзор для последующей блокировки.

Ранее в Санкт-Петербурге оперативники задержали полицейских, покрывавших мигрантов. Они проходят подозреваемыми по статье 290 («Получение взятки») УК РФ.