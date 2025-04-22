Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:32, 22 апреля 2025Силовые структуры

В России за последний год стали чаще выявлять подделки документов иностранцами

МВД: В РФ за начало 2025 года выявили 1374 факта подделки документов мигрантами
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

С начала 2025 года в России выявили 1374 факта подделки миграционных документов иностранцами. Это на 41 процент больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.

По словам Волк, сотрудники полиции регулярно находят каналы в Telegram, которые предлагают подобного вида услуги. Сведения о них направляются в Роскомнадзор для последующей блокировки.

Ранее в Санкт-Петербурге оперативники задержали полицейских, покрывавших мигрантов. Они проходят подозреваемыми по статье 290 («Получение взятки») УК РФ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Беспилотник ВСУ большого радиуса действия пересек границу России

    Жюри «Оскара» впервые обяжут смотреть все фильмы перед голосованием

    На Западе указали на зависимость Украины от Европы в закупках российского газа

    В России дети гуляли по заброшенному зданию и нашли двух мертвых девушек

    На Западе предрекли крах Евросоюзу после вступления в него Украины

    Блогер потеряла сознание на вечеринке в отпуске, лишилась речи и не выжила

    Раскрыты сроки выхода нового дешевого iPhone

    Мосбиржа остановила торги на срочном рынке

    Посол США на Украине записала прощальное видео

    Сотрудница УФСИН устроила дома вечеринку и разбила бутылку о голову участкового

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости