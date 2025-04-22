В российском городе мужчину избили и выбросили из окна третьего этажа

В Петербурге мужчину избили и выбросили из окна

В Петербурге мужчину избили и выбросили из окна третьего этажа. Об этом сообщает «78».

По данным издания, инцидент произошел вечером 21 апреля. В полицию обратилась женщина и сообщила, что из окна третьего этажа выпал мужчина. После падения он не может двигаться, но рассказал, что его избили и отобрали телефон.

Пострадавшего доставили в медицинское учреждение. У него закрытый перелом бедра и позвонка. Состояние тяжелое, его перевели в реанимацию.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту нападения на россиянина в Чехове.