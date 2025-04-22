Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:51, 22 апреля 2025Силовые структуры

В российском городе мужчину избили и выбросили из окна третьего этажа

В Петербурге мужчину избили и выбросили из окна
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Петербурге мужчину избили и выбросили из окна третьего этажа. Об этом сообщает «78».

По данным издания, инцидент произошел вечером 21 апреля. В полицию обратилась женщина и сообщила, что из окна третьего этажа выпал мужчина. После падения он не может двигаться, но рассказал, что его избили и отобрали телефон.

Пострадавшего доставили в медицинское учреждение. У него закрытый перелом бедра и позвонка. Состояние тяжелое, его перевели в реанимацию.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту нападения на россиянина в Чехове.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Беспилотник ВСУ большого радиуса действия пересек границу России

    Жюри «Оскара» впервые обяжут смотреть все фильмы перед голосованием

    На Западе указали на зависимость Украины от Европы в закупках российского газа

    В России дети гуляли по заброшенному зданию и нашли двух мертвых девушек

    На Западе предрекли крах Евросоюзу после вступления в него Украины

    Блогер потеряла сознание на вечеринке в отпуске, лишилась речи и не выжила

    Раскрыты сроки выхода нового дешевого iPhone

    Мосбиржа остановила торги на срочном рынке

    Посол США на Украине записала прощальное видео

    Сотрудница УФСИН устроила дома вечеринку и разбила бутылку о голову участкового

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости