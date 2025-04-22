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23:22, 22 апреля 2025Россия

В российском регионе сгорели десятки домов из-за атак ВСУ

Богомаз: В Брянской области из-за атак дронов ВСУ сгорели более 30 домов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости / Юлия Заболотько

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале сообщил, что магазин и 31 дом сгорели в Климовском и Севском районах в результате атак дронов-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Так, в Климовском районе сгорели 29 домов. В селах Хоромное — 25 домов, а в Брахлове — два дома и магазин, также было повреждено здание детского сада. «В Селе Сушаны — два дома. В селе Грудская Севского района сгорели два дома», — отмечается в сообщении.

Ранее сразу четыре человека, три из которых — мирные жители, и один — боец подразделения «Орлан», пострадали при ударах ВСУ по Белгородской области. Один из мирных жителей в момент удара находился за рулем, другой — во время полевых работ. Третий житель Белгородской области в момент атаки ВСУ работал на предприятии. Всем пострадавшим оказана помощь.

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