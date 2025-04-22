ВСУ ударили по трем мирным жителям Белгородской области после заявлений Зеленского о мире

Белгородский глава Гладков: Четыре человека пострадали при ударах ВСУ по региону

Сразу четыре человека, три из которых — мирные жители, и один — боец подразделения «Орлан», пострадали при ударах Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгородской области. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Как рассказал чиновник, один из мирных жителей в момент удара находился за рулем, другой — во время полевых работ. Третий житель Белгородской области в момент атаки ВСУ работал на предприятии. Всем пострадавшим оказана помощь. «Информация о последствиях атак уточняется», — добавил глава региона.

Удар ВСУ по Белгородской области был совершен после заявлений Владимира Зеленского о готовности придерживаться режима прекращения огня и надежды на установление прочного мира. «Зеленский предлагает продлить перемирие с Пасхи еще на много дней. (...) Пытается исправить ситуацию и показать себя сторонником мира», — обращал внимание на слова политика российский политолог Сергей Марков.

Ранее сообщалось о перехваченном в Брянской области беспилотнике ВСУ.