Ведущая «Дома-2» раскрыла секрет стройной фигуры

Ведущая «Дома-2» Орлова призналась, что иногда отказывается от ужина ради фигуры

Бывшая участница поп-группы «Блестящие», ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова в ток-шоу «Звезды сошлись» раскрыла секрет стройной фигуры. Соответствующий фрагмент из программы появился на сайте телеканала НТВ.

47-летняя знаменитость призналась, что склонна к полноте. Из-за такой особенности ей приходится себя сдерживать, а иногда вовсе отказываться от вечерних приемов пищи.

«Я ем все, я не ограничиваю себя в продуктах, но единственное, я стараюсь ужинать поменьше. И когда я понимаю, что мой вес поплыл наверх, я отказываюсь от ужина. Это мой рецепт, чтобы есть все», — рассказала телезвезда.

Ранее Ольга Орлова показала живот после родов со словами «имею претензии».