47-летняя ведущая «Дома-2» показала живот после родов со словами «имею претензии»

47-летняя ведущая Ольга Орлова показала живот со складками после родов

Бывшая участница поп-группы «Блестящие», ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова показала живот после родов со словами «имею претензии». Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

47-летняя знаменитость предстала в белой классической футболке, приподняв ее и демонстрируя кожу со складками. «Имею претензии к своему животу. Хочу посоветоваться, какую процедуру лучше сделать? После родов он так и не восстановился. Хочу сделать какие-то крутые аппаратные процедуры. Жду советов», — высказалась звезда.

В феврале ведущая «Дома-2» после похудения высказалась об уколах для снижения веса. Телеведущая Ольга Орлова, которая сбросила четыре килограмма, ответила на вопросы подписчиков о том, как приводит себя в форму.