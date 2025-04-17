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19:18, 17 апреля 2025Ценности

47-летняя ведущая «Дома-2» показала живот после родов со словами «имею претензии»

47-летняя ведущая Ольга Орлова показала живот со складками после родов
Екатерина Ештокина

Фото: @olgaorlova1311

Бывшая участница поп-группы «Блестящие», ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова показала живот после родов со словами «имею претензии». Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

47-летняя знаменитость предстала в белой классической футболке, приподняв ее и демонстрируя кожу со складками. «Имею претензии к своему животу. Хочу посоветоваться, какую процедуру лучше сделать? После родов он так и не восстановился. Хочу сделать какие-то крутые аппаратные процедуры. Жду советов», — высказалась звезда.

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