Власти сообщили о массированной атаке дронов ВСУ на российский регион

Белгородский губернатор Гладков сообщил о массированной атаке дронов ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью дронов совершили массированную атаку на Белгородскую область. О последствиях ударов рассказал губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В хуторе Шаховка из-за сброса боеприпаса с БПЛА повреждения получил частный дом. Село Грузское также подверглось атаке беспилотника. Там в частном домовладении посечены забор и надворная постройка.

По словам главы области, в результате детонации дрона в селе Илек-Кошары повреждения получила крыша производство. Еще в одном населенном пункте — селе Новая Таволжанка — семь дронов атаковали предприятие и легковые автомобили.

«В селе Графовка от удара дрона выбиты окна и посечён фасад частного дома. Поселок Октябрьский Белгородского района также подвергся атаке беспилотника — в частном доме повреждена кровля. В селе Чайки в результате атаки FPV-дрона пробита крыша надворной постройки», — добавил чиновник.

Ранее 22 апреля украинский беспилотник большого радиуса действия пересек границу России над Белгородской областью. Он также был нейтрализован средствами противовоздушной обороны.