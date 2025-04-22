Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:31, 22 апреля 2025Россия

Власти сообщили о массированной атаке дронов ВСУ на российский регион

Белгородский губернатор Гладков сообщил о массированной атаке дронов ВСУ
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью дронов совершили массированную атаку на Белгородскую область. О последствиях ударов рассказал губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В хуторе Шаховка из-за сброса боеприпаса с БПЛА повреждения получил частный дом. Село Грузское также подверглось атаке беспилотника. Там в частном домовладении посечены забор и надворная постройка.

По словам главы области, в результате детонации дрона в селе Илек-Кошары повреждения получила крыша производство. Еще в одном населенном пункте — селе Новая Таволжанка — семь дронов атаковали предприятие и легковые автомобили.

«В селе Графовка от удара дрона выбиты окна и посечён фасад частного дома. Поселок Октябрьский Белгородского района также подвергся атаке беспилотника — в частном доме повреждена кровля. В селе Чайки в результате атаки FPV-дрона пробита крыша надворной постройки», — добавил чиновник.

Ранее 22 апреля украинский беспилотник большого радиуса действия пересек границу России над Белгородской областью. Он также был нейтрализован средствами противовоздушной обороны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Окна трясутся, дым валит». Последствия взрывов в воинской части под Владимиром. Рассказы очевидцев и комментарии Минобороны

    Анна Семенович захотела сбежать из загородного дома

    Раскрыта стоимость пластики 60-летней звезды сериала «Бальзаковский возраст»

    В эпицентр пожара во Владимирской области запустят квадрокоптеры

    Популярная журналистка назвала главное отличие российских звезд от американских

    Зеленский назвал условие для переговоров с Россией

    Зеленский анонсировал встречу с Трампом в Ватикане

    Российский чиновник дважды присвоил выплату за приглашенного контрактника и был задержан

    Избивших восьмиклассника подростков исключили из московской школы

    Зеленский сделал заявление о признании Крыма российским

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости