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12:27, 22 апреля 2025Забота о себе

Врач рассказал о 20-секундном тесте для проверки состояния легких

Фармацевт Фернандес посоветовал задержать дыхание для проверки состояния легких
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Komsan Loonprom / Shutterstock / Fotodom

Фармацевт Альваро Фернандес заявил, что с помощью простого 20-секундного теста можно проверить состояние легких. Об этом он рассказал изданию Vanitatis.

Как отметил врач, сначала необходимо сделать глубокий вдох, а затем задержать дыхание на 20 секунд. Если человек может это сделать, не чувствуя дискомфорта в грудной клетке, его легкие находятся в хорошем состоянии. Более того, если орган функционирует нормально, то задержка дыхания может продлиться даже до одной минуты.

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При этом Фернандес подчеркнул, что этот тест не является медицинским, но он может подсказать, когда стоит обратиться к врачу. Чтобы легкие нормально функционировали, он посоветовал регулярно заниматься аэробными упражнениями, отказаться от вредных привычек, в том числе от курения, а также много времени проводить на свежем воздухе.

Ранее иммунолог Николай Крючков рассказал о симптомах болезни вейперов. По его словам, при регулярном использовании этих устройств возникают кашель и одышка.

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