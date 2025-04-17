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06:00, 17 апреля 2025РоссияЭксклюзив

Врач назвал первые симптомы опасной болезни вейперов

Врач Крючков назвал кашель и нехватку воздуха симптомами болезни вейперов
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Антон Ваганов / Коммерсантъ

Регулярное курение вейпов провоцирует кашель, к которому со временем прибавляется ощущение нехватки воздуха, рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. Первые симптомы опасной болезни вейперов врач назвал в разговоре с «Лентой.ру».

«Если человек курит вейпы регулярно, у него начинается кашель, может быть сухой, может быть с мокротой, как правило, второе. К этому может присоединяться со временем ощущение нехватки воздуха: необязательно одышка сразу, а просто некомфортное ощущение, особенно при физической нагрузке, снижение толерантности к физической нагрузки», — рассказал Крючков.

В последствии, по словам специалиста, появляется нарушение дыхания. Он объяснил, что фактически у человека возникает одышка.

«Начинается это с физической нагрузки, потом в покое. Фактически возникает хроническая дыхательная недостаточность. Плюс к этому поражается сердечно-сосудистая система. Поражается нервная система от воздействия никотина. Это не сразу все происходит, со временем», — заметил он.

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Ранее заместитель главного врача по терапии, врач-терапевт, пульмонолог клиники «Будь Здоров» на Сретенке Елена Горбачева рассказала, что альтернативные привычки помогут бросить курить вейпы. По словам эксперта, новая привычка должна быть безвредной или нейтральной.

Так, вместо курения Горбачева рекомендовала начать жевать мятную жвачку без сахара, пить чистую прохладную воду через трубочку или мелкими глотками, есть яблоки или другие низкокалорийные продукты, делать дыхательную гимнастику, заниматься физкультурой, говорить по телефону или гулять.

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