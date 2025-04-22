Зеленский анонсировал обсуждение в Лондоне полного прекращения огня на Украине

Зеленский: Делегация Украины будет обсуждать в Лондоне полное прекращение огня

Делегация Украины будет обсуждать прекращение огня на встрече с американскими и европейскими представителями в Лондоне 23 апреля. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает в Telegram агентство УНИАН.

«На завтрашней встрече в Лондоне будут обсуждаться только те вопросы, на которые имеет мандат украинская переговорная группа, в том числе вопросы частичного или полного прекращения огня», — приводит издание слова украинского лидера.

Зеленский также назвал условие для переговоров с Россией. По его словам, Киев готов к диалогу с Москвой, если будет прекращен огонь.

22 апреля украинский президент предложил продлить прекращение огня. Он подчеркнул, что предложение Киева о прекращении ударов по гражданской инфраструктуре «остается на столе».