Зеленский анонсировал встречу с Трампом в Ватикане

Зеленский выразил готовность встретиться с Трампом в Ватикане

Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность встретиться со своим американским коллегой Дональдом Трампом в Ватикане во время похорон Папы Римского Франциска. Его слова во время брифинга приводит УНИАН в своем Telegram-канале.

Зеленский заявил, что готов встретиться с Трампом. Накануне президент США также выразил намерение приехать на похороны Папы Римского в Ватикан.

Украинский лидер также добавил, что он будет готов на переговоры с Россией в любом формате после прекращения огня.

Накануне Владимир Зеленский предложил продлить режим прекращения огня после Пасхи. Он заявил, что Украина желает сделать режим прекращения огня всеобъемлющим.

