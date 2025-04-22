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19:47, 22 апреля 2025Бывший СССР

Зеленский анонсировал встречу с Трампом в Ватикане

Зеленский выразил готовность встретиться с Трампом в Ватикане
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность встретиться со своим американским коллегой Дональдом Трампом в Ватикане во время похорон Папы Римского Франциска. Его слова во время брифинга приводит УНИАН в своем Telegram-канале.

Зеленский заявил, что готов встретиться с Трампом. Накануне президент США также выразил намерение приехать на похороны Папы Римского в Ватикан.

Украинский лидер также добавил, что он будет готов на переговоры с Россией в любом формате после прекращения огня.

Накануне Владимир Зеленский предложил продлить режим прекращения огня после Пасхи. Он заявил, что Украина желает сделать режим прекращения огня всеобъемлющим.

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