Зурабишвили заявила о критическом моменте для оппозиции Грузии без денег USAID

Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о критическом моменте для оппозиции страны без денег Агентства по международному развитию США (USAID). Об этом она рассказала пранкерам Вовану (Владимир Кузнецов) и Лексусу (Алексей Столяров), запись диалога доступна в их Telegram-канале.

Один из них созвонился с Зурабишвили и представился шахматистом и политиком Гарри Каспаровым (включен в перечень экстремистов и террористов, признан Минюстом иноагентом). Пранкер от его имени заверил, что предоставит финансовую помощь оппозиции Грузии.

Зурабишвили также заявила, что оппозиционные СМИ находятся в критическом положении. По словам пятого президента Грузии, это одно из направлений, которое нуждается в финансовой помощи Запада.

Помимо этого, она попросила выделить помощь профсоюзам и неправительственным организациям.

С октября 2024 года в Грузии продолжаются беспрерывные акции протеста. Они проходят после парламентских выборов, где большинство получила правящая партия «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили, а также после последующей приостановки интеграции страны в Евросоюз.

В Брюсселе признают Зурабишвили действующим президентом Грузии. Евросоюз также отказывается признавать таким правительство «Грузинской мечты».