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13:27, 23 апреля 2025Россия

19-летний студент отправился на защиту Курской области и получил смертельное ранение

Студент колледжа Плаксин отправился в Курскую область и был смертельно ранен
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетОбстрел Курска

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Студент колледжа Алексей Плаксин добровольно отправился на защиту Курской области и получил смертельное ранение спустя несколько месяцев. Об этом стало известно порталу V1.ru.

Молодой человек родился в Волгоградской области. Его родственница пояснила, что 19-летний юноша хорошо учился в школе, затем он переехал в Санкт-Петербург. Там он поступил в один из колледжей.

После окончания учебы Плаксин решил подписать контракт для отправки в зону спецоперации. «Хотел, чтобы мама им гордилась, хотел свой вклад внести», — поделилась женщина. Она отметила, что молодой человек вместе с сослуживцами попал под обстрел под Курском.

Бойца похоронят 24 апреля в селе Оленье со всеми воинскими почестями.

Ранее сообщалось, что жителя Каменска-Уральского Руслана Шишигина, который пытался утопить девушку в фонтане из-за синих волос, смертельно ранили в зоне боевых действий на Украине.

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