21-летняя дочь Чарли Шина посетила Coachella в оголяющем грудь наряде

Дочь американских актеров Чарли Шина и Дениз Ричардс Сами Шин в откровенном наряде появилась на музыкальном фестивале Coachella. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

21-летняя блогерша посетила концерты в оголяющем грудь сетчатом топе, прикрыв обнаженные части бюста наклейками в виде звезд. Кроме того, она надела фиолетовые оверсайз-джинсы, дополнив образ ремнем в стразах и множеством аксессуаров.

Макияж модель OnlyFans предпочла нюдовый, а длинные волосы она распустила.

В августе Сами Шин показала лицо после ринопластики.