Блогер Лебедев назвал российскую пропаганду лучшей на свете

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал российскую пропаганду лучшей на свете. Об этом он высказался в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

«Российская пропаганда, такая-сякая, действует самым тупым прямолинейным образом — просто ребята снимают годный контент и просто публикуют его в TikTok, а дальше дело за малым», — заявил Лебедев.

По его словам, такие ролики интересны пользователям, к примеру, на его аккаунт в TikTok подписано 3,5 миллиона человек. «Русская пропаганда — самая лучшая из всех пропаганд на свете», — добавил дизайнер и призвал новых пользователей TikTok слушать на его странице российскую пропаганду.

Ранее Лебедев рассказал о «лучшем подарке кремлевской пропаганде». Он заявил, что на саммит стран БРИКС, проходивший в октябре 2024 года, приехали все, кто только мог это сделать.