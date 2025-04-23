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15:43, 23 апреля 2025Интернет и СМИ

Артемий Лебедев назвал лучшую на свете пропаганду

Блогер Лебедев назвал российскую пропаганду лучшей на свете
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ilya Moskovets / Ura.ru / Globallookpress.com

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал российскую пропаганду лучшей на свете. Об этом он высказался в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

«Российская пропаганда, такая-сякая, действует самым тупым прямолинейным образом — просто ребята снимают годный контент и просто публикуют его в TikTok, а дальше дело за малым», — заявил Лебедев.

По его словам, такие ролики интересны пользователям, к примеру, на его аккаунт в TikTok подписано 3,5 миллиона человек. «Русская пропаганда — самая лучшая из всех пропаганд на свете», — добавил дизайнер и призвал новых пользователей TikTok слушать на его странице российскую пропаганду.

Ранее Лебедев рассказал о «лучшем подарке кремлевской пропаганде». Он заявил, что на саммит стран БРИКС, проходивший в октябре 2024 года, приехали все, кто только мог это сделать.

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