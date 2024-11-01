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09:11, 1 ноября 2024Интернет и СМИ

Артемий Лебедев назвал «лучший подарок кремлевской пропаганде»

Артемий Лебедев заявил, что на саммит БРИКС приехали все, кто только мог
Мария Большакова (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал саммит БРИКС «лучшим подарком кремлевской пропаганде». Об этом он порассуждал в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

«[На саммит БРИКС в Казани] приехали все, кто только мог приехать. Это, конечно, лучший подарок кремлевской пропаганде, который только можно было придумать, потому что здесь даже не надо ничего объяснять. Просто достаточно посмотреть на тех участников, которые прилетели», — заявил Лебедев.

Лебедев призвал представителей российской стороны не обращать внимания на заявления западных коллег о том, что Россия находится в международной изоляции.

Ранее дизайнер опроверг популярное представление о том, что Россия находится в международной изоляции. Он подчеркнул, что Москва поддерживает экономические и политические связи со многими странами.

Саммит БРИКС проходил в Казани 22-24 октября. На него приехали главы нескольких государств и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Мировые СМИ назвали саммит крупнейшим международным мероприятием, организованным в России с начала спецоперации на Украине.

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