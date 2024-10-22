«Попытки изолировать Россию провалились». Что говорят на Западе о саммите БРИКС в Казани?

Reuters: Путин хочет, чтобы БРИКС показал растущее влияние незападного мира

В Казани стартовал саммит БРИКС, который продлится до 24 октября. На мероприятие прибыли президент России Владимир Путин, а также лидеры Индии, Египта, Китая, ЮАР и других стран. Крупные западные СМИ считают, что это мероприятие является доказательством того, что попытка сделать Россию страной-изгоем и изолировать ее провалилась.

Reuters: Путин хочет, чтобы саммит продемонстрировал растущее влияние незападного мира

Международное агентство Reuters полагает, что Россия попытается убедить страны БРИКС создать альтернативную платформу для международных платежей, которая была бы защищена от западных санкций. При этом в материале обратили внимание на то, что некоторые члены объединения (например, Китай и Индия) находятся в сложных отношениях. Непростые отношения и у арабских стран с Ираном, напомнило агентство.

Путин (...) хочет, чтобы саммит БРИКС продемонстрировал растущее влияние незападного мира после того, как Соединенные Штаты и их европейские и азиатские союзники попытались изолировать Россию из-за конфликта [на Украине] Агентство Reuters

Фото: Максим Платонов / Фотохост-агентство Brics-russia2024.ru

«Би-би-си»: Россия обсудит с союзниками возможность положить конец доминированию доллара США

На сайте британского издания «Би-би-си» вышел материал, в котором утверждается, что Россия собрала союзников на саммите БРИКС, чтобы показать, что давление Запада не работает. «Попытки изолировать Россию провалились», — заявил в разговоре со СМИ основатель и старший партнер консалтинговой компании Macro-Advisory Крис Уифер.

В статье сообщается, что изначально объединение БРИКС включало в себя Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. Однако с недавних пор группа, которую часто называют противовесом Западу, расширилась: в нее вошли Египет, Эфиопия, Иран и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси Фото: Кирилл Зыков / Фотохост-агентство Brics-russia2024.ru

Одна из задач российского лидера, считает издание, будет заключаться в том, чтобы сгладить разногласия между Китаем и Индией, Ираном и ОАЭ. Кроме того, отмечается, что Путин обсудит с коллегами возможность покончить с доминированием доллара США в мире.

DW: главные партнеры России — Китай и Индия

О том, что саммит БРИКС должен показать, что Москва не изолирована на мировой арене из-за украинского конфликта, вслед за «Би-би-си» заявила и немецкая газета Deutsche Welle (DW, признана в РФ СМИ-иноагентом). Уточняется, что саммит является крупнейшим международным мероприятием, организованным Путиным с момента начала спецоперации на Украине.

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл на саммит БРИКС в Казани Фото: Alexander Vilf / Brics-Russia2024.ru Host Photo Agency / Reuters

Главными российскими партнерами являются КНР и Индия, пишет СМИ. Обе страны оказывали России экономическую поддержку после начала спецоперации, напомнила DW.

CNBC: саммит БРИКС бросает вызов западной гегемонии

Это (расширение коалиции БРИКС — прим. «Ленты.ру») свидетельствует о коллективном отдалении от Запада, о демонстрации фундаментального сдвига в мировом порядке, который направлен на то, чтобы бросить вызов западной экономической гегемонии Каллум Фрейзер в разговоре с CNBC научный сотрудник по российской и евразийской безопасности Королевского института объединенных служб

Как сообщает американский канал CNBC, в ходе встречи Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан могут подписать соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Этот договор свидетельствует об их приверженности углублению военного сотрудничества России и Ирана.

Президент России Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамафоса Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Reuters

France 24: Москва «использует свои дипломатические мускулы» на фоне конфликта на Украине

С тем, что саммит показывает, что план Запада изолировать Москву потерпел крах, согласился и французский телеканал France 24.

«Два десятка мировых лидеров собрались во вторник в России на открытие трехдневного саммита группы БРИКС — альянса стран с развивающейся экономикой, который, как надеется Кремль, бросит вызов западной гегемонии», — говорится в материале

Отмечается, что США отвергают идею о том, что БРИКС может стать их геополитическим соперником. В то же время Вашингтон выразил обеспокоенность по поводу того, что Москва «использует свои дипломатические мускулы» в условиях конфликта на Украине, добавил канал.