Артемий Лебедев опроверг популярное представление о современной России

Артемий Лебедев заявил, что Россия не находится в международной изоляции

Известный дизайнер и блогер Артемий Лебедев опроверг популярное представление о том, что Россия находится в международной изоляции. На эту тему он высказался в обзоре новостей, выпуск вышел во «ВКонтакте».

Лебедев озвучил новость о том, что президент ОАЭ Мухаммед ибн Заид Аль Нахайян прокатился по Москве на автомобиле Aurus. «Сейчас у нас просто парад того, насколько посрамлены те люди, которые говорили про то, что Россия находится в международной изоляции», — прокомментировал он сообщение.

Блогер также указал, что Россия поддерживает экономические связи со множеством стран. Кроме того, он напомнил о проведении в Казани саммита БРИКС с участием лидеров многих государств. «Шикарный совершенно пример международной изоляции России», — поиронизировал он.

Ранее сообщалось, что основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком усомнился в изоляции России после просмотра видео с саммита БРИКС. «Так выглядит изоляция?» — спросил он в соцсети X.

Саммит БРИКС проходит в Казани 22-24 октября. Помимо глав ряда стран, в нем участвует генсек ООН Антониу Гутерриш.