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06:08, 23 октября 2024Мир

Генсек ООН прибыл в Казань

Генсек ООН Антониу Гутерриш прибыл в Казань на саммит БРИКС

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на парламент Татарстана.

Отмечается, что он прилетел в международный аэропорт «Казань», где его встретил председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин.

Ранее МИД Украины осудил решение Гутерриша посетить саммит. В ведомстве заявили, что такой шаг вредит репутации ООН. Там также напомнили об отказе генсека приехать на первый Глобальный саммит мира, который состоялся летом в Швейцарии, несмотря на приглашение Киева.

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      Марина Совина
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