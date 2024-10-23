Генсек ООН прибыл в Казань

Генсек ООН Антониу Гутерриш прибыл в Казань на саммит БРИКС

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на парламент Татарстана.

Отмечается, что он прилетел в международный аэропорт «Казань», где его встретил председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин.

Ранее МИД Украины осудил решение Гутерриша посетить саммит. В ведомстве заявили, что такой шаг вредит репутации ООН. Там также напомнили об отказе генсека приехать на первый Глобальный саммит мира, который состоялся летом в Швейцарии, несмотря на приглашение Киева.