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20:53, 23 апреля 2025Моя страна

Беспилотники начнут доставлять лекарства и анализы в больницы одного российского города

Беспилотники начнут доставлять лекарства и анализы в больницы Нижнего Новгорода
Мария Винар

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Беспилотники начнут доставлять лекарства и анализы в больницы Нижнего Новгорода. Об этом сообщил представитель сферы здравоохранения российского региона Алексей Никонов в своем Telegram-канале.

С 28 апреля беспилотники-курьеры начнут доставлять лекарства для антиретровирусной терапии из областного центра борьбы со СПИД в областную больницу имени Семашко, а также городские больницы №28 и №33. При этом их оснастят парашютом, который поможет им плавно приземляться в условиях городской застройки.

Кроме того, Никонов уточнил, что такие дроны будут летать еще в один город. «Полетят беспилотники и на Бор. Помимо лекарств, будет осуществляться и доставка анализов», — добавил он.

Ранее сообщалось, что казанские инженеры создали дрон нового поколения.

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