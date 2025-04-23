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11:49, 23 апреля 2025Силовые структуры

Блогера Александру Митрошину проверят на дополнительные эпизоды преступлений

Следствие проверит блогера Митрошину на дополнительные эпизоды преступлений
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: @alexandramitroshina_life

Следствие проверит обвиняемую в отмывании денег блогера Александру Митрошину на дополнительные эпизоды преступной деятельности, сообщает РИА Новости.

Об этом стало известно во время заседания Чертановского суда о продлении домашнего ареста обвиняемой. Следствие отметило, что для завершения расследования по уголовному делу необходимо проанализировать сведения о финансово-хозяйственной деятельности Митрошиной, в том числе проверить наличие дополнительных эпизодов ее преступной деятельности.

Ранее сообщалось, что блогер Александра Митрошина распродала все имущество, чтобы оплатить налоги.

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