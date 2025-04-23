Блогера Александру Митрошину проверят на дополнительные эпизоды преступлений

Следствие проверит обвиняемую в отмывании денег блогера Александру Митрошину на дополнительные эпизоды преступной деятельности, сообщает РИА Новости.
Об этом стало известно во время заседания Чертановского суда о продлении домашнего ареста обвиняемой. Следствие отметило, что для завершения расследования по уголовному делу необходимо проанализировать сведения о финансово-хозяйственной деятельности Митрошиной, в том числе проверить наличие дополнительных эпизодов ее преступной деятельности.
Ранее сообщалось, что блогер Александра Митрошина распродала все имущество, чтобы оплатить налоги.