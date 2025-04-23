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17:23, 23 апреля 2025Культура

Буйнов рассказал о необычной семейной традиции

Буйнов рассказал, что в его семье дарят подарки только после серьезных ссор
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Михаил Синицын / ТАСС

Народный артист России, певец, экс-участник ансамбля «Веселые ребята» Александр Буйнов рассказал о необычной семейной традиции. Соответствующее видео публикует Telegram-канал «Звездач».

По словам исполнителя, у них в семье не принято дарить подарки, только в случае серьезных конфликтов для примирения. «Однажды, когда я был жутко виноват так, что разругались сильно на грани развода, одна подружка сказала подарить ожерелье из шикарного жемчуга», — вспомнил певец.

Он отметил, что когда вручал подарок супруге, она делала вид, что не разговаривает с ним. «Я подошел сзади, надел ожерелье… Тогда она повернулась ко мне, обняла и сказала: "Сволочь!"» — поделился Буйнов.

Ранее певец назвал свою тяжелую болезнь наказанием за предательство женщин.

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