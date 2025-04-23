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09:42, 23 апреля 2025Забота о себе

Диетолог дал необычный совет для похудения

Диетолог Сапата посоветовал медленно жевать для похудения
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Pablo Merchán Montes / Unsplash

Диетолог Карлос Андрес Сапата дал необычный совет для похудения. Его специалист раскрыл в беседе с изданием El Сonfidencial.

Как отметил Сапата, не стоит искать чудодейственных диет или загонять себя в жесткие рамки, отказываясь от тех или иных продуктов. Лучше акцентировать внимание на самом процессе употребления пищи. Так, диетолог посоветовал жевать каждый кусочек не менее 30 раз.

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Специалист пояснил, что при медленном приеме пищи организм быстрее получает сигнал о насыщении, что приводит к естественному сокращению количества съеденного. К тому же, если постоянно есть быстро, можно заполучить проблемы с пищеварением. Еще одним последствием такой привычки является лишний вес, заключил Сапата.

Ранее диетолог Нурия Дианова заявила, что не стоит резко отказываться от кофе. По ее словам, это чревато синдромом отмены, одним из симптомов которого является тревога.

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