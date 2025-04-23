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09:04, 23 апреля 2025Бывший СССР

Двое российских военных отбили атаку группы ВСУ из десяти человек

ТАСС: В ДНР двое российских военных отбили атаку группы ВСУ из десяти человек
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В населенном пункте Сухая Балка в Донецкой народной республике (ДНР) двое российских военных отбили атаку группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) из десяти человек. Об этом сообщил заместитель командира штурмового отряда Южной группировки войск с позывным Беркут, передает ТАСС.

По его словам, в бою участвовали бойцы из соседнего батальона. Военный рассказал, что они закрепились в одном из блиндажей на территории поселка, после чего подразделения ВСУ попытались вернуть контроль над участком.

«Подъехал МТЛБ [ВСУ] с личным составом в количестве 10 человек. (…) В течение двух часов противника просто не стало», — отметил Беркут. Он добавил, что уничтожить украинскую технику помогли союзные силы. Кроме того, артиллерийским огнем они пресекли попытку подтянуть артиллерию украинских войск.

Ранее штурмовик отряда «Шторм» с позывным Мага рассказал, что бойцы ВСУ фактически сбежали с позиций при подходе российских войск к Сухой Балке. Как рассказал Беркут, как свидетельствуют данные радиоперехвата, украинские военные были уверены, что против них ведут боевые действия Силы специальных операций.

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