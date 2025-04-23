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08:42, 23 апреля 2025Бывший СССР

ВСУ сбежали с позиций в Сухой Балке

ВСУ сбежали с позиций при подходе российских войск к Сухой Балке в ДНР
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) фактически сбежали с позиций при подходе российских войск к Сухой Балке в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил штурмовик отряда «Шторм» Южной группировки российских войск с позывным Мага, передает ТАСС.

Он заявил, что на подходе Армии России к Сухой Балке ВСУ оставили позиции. Заместитель командира отряда с позывным Беркут рассказал агентству, что по данным радиоперехвата можно сделать вывод, что украинские войска были уверены, что против них ведут боевые действия Силы специальных операций.

Ранее Минобороны показало кадры уничтожения склада и пикапа ВСУ в Сухой Балке. Получив координаты, расчет гаубицы Д-30 уничтожил склад украинских войск.

До этого российские войска заняли Сухую Балку. Суточные потери ВСУ на указанном участке линии боевого соприкосновения составили до 300 человек.

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