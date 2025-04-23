Джастин Бибер связался с сектой и сделал пастора своим партнером

Бывший менеджер Джастина Бибера Райан Гуд заявил, что певец связался с сектой

Бывший менеджер и креативный директор бренда JB Drew House певца Джастина Бибера Райан Гуд рассказал о пугающих отношениях артиста с пастором церкви, в которую они оба ходили. Его слова передает портал TMZ.

Гуд заявил, что Бибер перестал с ним общаться и много времени проводит в компании пастора Джуды Смита, основателя религиозного сообщества Churchome. Дошло до того, что Бибер включил пастора в состав совета директоров своего модного бренда.

По словам Гуда, организация пастора представляет собой культ для обеспеченных и знаменитых прихожан, а сам пастор делает все, чтобы отдалить Джастина от его прежнего окружения. Так, Бибер не общался больше года со своим бывшим менеджером после того, как тот решил покинуть церковь священника.

Ранее стало известно, что жена Джастина Бибера Хейли призвала всех молиться о его здоровье.