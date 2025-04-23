Эстонский наемник пропал на Украине

Эстонский наемник пропал без вести на Украине

Эстонский наемник, воевавший в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ), пропал без вести во время боевых действий. Об этом сообщила эстонская газета Postimees.

Издание отмечает, что военный числится пропавшим без вести с 27 марта, ему 31 год. Другой информации о его исчезновении не приводится.

Ранее просившего донаты на новые зубы грузинского наемника Алексея Пицхелаури из ВСУ объявили в розыск в Донецкой народной республике (ДНР). Наемник прибыл на Украину в марте 2022 года, чтобы вступить в ряды Интернационального легиона украинских войск.

До этого появились подробности о перехваченных переговорах иностранных наемников ВСУ под Курском. Там звучали испанский и английский языки.