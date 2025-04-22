Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:54, 22 апреля 2025Силовые структуры

Просившего донаты на новые зубы грузинского наемника из ВСУ объявили в розыск

В ДНР утвердили обвинение грузинскому наемнику, воевавшему против России
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В Донецкой народной республике (ДНР) утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 44-летнего грузинского наемника Алексея Пицхелаури, воевавшего в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщает Генпрокуратура России.

Наемник прибыл на Украину в марте 2022 года, чтобы вступить в ряды Интернационального легиона ВСУ. Он принимал участие в боях против российских войск до января 2025 года. За свои услуги грузин получил 2,7 миллиона рублей. После вернулся домой и записывал видео в которых просил у украинцев донаты (добровольные денежные переводы) на зубы и ремонт автомобиля. Российские правоохранительные органы объявили его в международный розыск.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) подставили под удар в Гуево Курской области наемников из Колумбии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мощный взрыв произошел во Владимирской области. Там расположен огромный арсенал ракет и боеприпасов

    В Дамаске конфисковали имущество экс-посла Сирии в России

    Минобороны раскрыло подробности ЧП во Владимирской области

    Вышел ремастер игры The Elder Scrolls IV: Oblivion

    Банк России поднял официальные курсы доллара и евро

    Путин заявил об ожидании визита одного зарубежного лидера 9 мая

    Диетолог опровергла миф о вреде картофеля

    Мать Овечкина ответила недоброжелателям сына

    Минобороны раскрыло последствия взрыва боеприпасов в воинской части

    Раскрыт тайный смысл наряда британской королевы на церковной службе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости