В ДНР утвердили обвинение грузинскому наемнику, воевавшему против России

В Донецкой народной республике (ДНР) утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 44-летнего грузинского наемника Алексея Пицхелаури, воевавшего в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщает Генпрокуратура России.

Наемник прибыл на Украину в марте 2022 года, чтобы вступить в ряды Интернационального легиона ВСУ. Он принимал участие в боях против российских войск до января 2025 года. За свои услуги грузин получил 2,7 миллиона рублей. После вернулся домой и записывал видео в которых просил у украинцев донаты (добровольные денежные переводы) на зубы и ремонт автомобиля. Российские правоохранительные органы объявили его в международный розыск.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) подставили под удар в Гуево Курской области наемников из Колумбии.

