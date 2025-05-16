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12:18, 16 мая 2025Силовые структуры

Просившего донаты на машину и новые зубы наемника из ВСУ заочно осудили в России

Суд дал 14 лет грузинскому наемнику Пицхелаури, просившему донаты на новые зубы
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Просившего донаты на новые зубы грузинского наемника из ВСУ объявили в розыск

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) вынес заочный приговор в отношении грузинского наемника Алексея Пицхелаури, который принимал участие в боях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его приговорили к 14 годам колонии строгого режима. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре ДНР.

Как установил суд, в марте 2022 года 45-летний грузин прибыл на территорию Украины и вступил в состав Интернационального легиона, где его обеспечили оружием и боеприпасами. В период с ноября 2022 года по январь 2025-го он принимал участие в боях против России в составе ВСУ, за что получил более 2,7 миллиона рублей.

После этого Пицхелаури вернулся домой и записывал ролики, в которых просил у украинцев донаты (добровольные денежные переводы) на новые зубы и ремонт машины.

В апреле 2025 года российские правоохранительные органы объявили его в международный розыск.

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