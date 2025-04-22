Вооруженные силы России (ВСУ) подставили под удар в Гуево Курской области наемников из Колумбии. Об этом сообщил РИА Новости источник в российской группировке «Север».
По данным собеседника агентства, противник таким образом пытался отвести свои элитные подразделения.
До этого российский боец рассказал, что наемники ВСУ опознают друг друга с помощью синей изоленты.
Еще раньше первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий отметил, что украинские военные бросают раненых и уносят с поля боя тела наемников.
Парламентарий добавил, что пик появления иностранных наемников в зоне спецоперации пришелся на 2022 год.