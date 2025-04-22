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10:41, 22 апреля 2025Россия

ВСУ подставили под удар в Курской области наемников из Колумбии

РИА Новости: ВСУ подставили под удар наемников из Колумбии в курском Гуево
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Вооруженные силы России (ВСУ) подставили под удар в Гуево Курской области наемников из Колумбии. Об этом сообщил РИА Новости источник в российской группировке «Север».

По данным собеседника агентства, противник таким образом пытался отвести свои элитные подразделения.

До этого российский боец рассказал, что наемники ВСУ опознают друг друга с помощью синей изоленты.

Еще раньше первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий отметил, что украинские военные бросают раненых и уносят с поля боя тела наемников.

Парламентарий добавил, что пик появления иностранных наемников в зоне спецоперации пришелся на 2022 год.

ЖЗЛ
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