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22:12, 18 апреля 2025Бывший СССР

Российский боец раскрыл способ наемников ВСУ опознавать друг друга

Боец ВС РФ Ильбулов: Наемники ВСУ опознают друг друга с помощью синей изоленты
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Иностранные наемники, участвующие у украинском конфликте на стороне Вооруженных сил республики (ВСУ) на красноармейском направлении из-под Преображенки, используют для опознания друг друга в зоне боевых действий синюю изоленту. В то же время остальные группы бойцов прибегают к другим способом, раскрыл командир штурмовой роты 90-й гвардейской танковой дивизии «Центра» Нагимьян Ильбулов, передает РИА Новости.

«Да, встречались, заходят, как и простой личный состав, рядовые. Наемники более пытаются [выделяться] знаками различными: они стараются заматываться в синие изоленты. Обычные [мобилизованные] — желтые, зеленые», — уточнил российский военнослужащий.

Ильбулов уточнил, что российские подразделения с легкостью выявляют иностранных наемников среди украинских военнослужащих — их отличают дргой язык, форма одежды, оружие.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко раскрыл, как на дальнейшем продвижении ВС России скажется взятие населенного пункта Преображенка. Она была взята под контроль армии России 17 апреля.

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