Марочко назвал одно условие для выхода армии России к Днепропетровской области

Марочко: Взятие Преображенки позволяет ВС РФ выйти к Днепропетровской области

Взятие населенного пункта Преображенка позволяет Вооруженным силам (ВС) России выйти к границам Днепропетровской области Украины. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.

«С освобождением Преображенки есть перспективы выйти на границы Днепропетровской области. Ну и, естественно, помочь нашим военнослужащим, которые работают на запорожском направлении», — заявил он. Марчоко добавил, что это будет означать выход на административные границы России.

Уточняется, что Преображенка была взята под контроль армии России 17 апреля.

Ранее Минобороны России сообщали, что им удалось нанести поражение формированиям различных военных бригад Вооруженных сил Украины и национальной гвардии в районе Преображенки и ряда других населенных пунктов ДНР.