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00:52, 23 апреля 2025Ценности

Флоренс Пью в прозрачном бюстгальтере снялась для журнала

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Erik Madigan Heck / Harper’s Bazaar

Британская актриса Флоренс Пью в откровенных образах снялась для журнала Harper’s Bazaar. Соответствующий материал появился на сайте издания.

29-летняя знаменитость предстала на одном из кадров в желтом наряде бренда David Koma. Он включал в себя прозрачный бюстгальтер, короткую юбку-шорты с завышенной талией и оформленной перьями фаты. Также звезда вставила в нос кольцо Repossi из белого золота, украшенное бриллиантами, и продемонстрировала ярко-красную помаду и лак.

Кроме того, артистку запечатлели без бюстгальтера в прозрачном оранжевом макси-платье из органзы Alberta Ferretti.

Ранее в апреле 58-летняя российская актриса Рената Литвинова снялась в прозрачной блузке без бюстгальтера.

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