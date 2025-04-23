Гастроэнтеролог дала совет любителям картофеля

Гастроэнтеролог Сухорукова: Картофель стоит употреблять с кожурой

Картофель может быть источником полезных пищевых волокон, особенно если его употреблять с кожурой, рассказала врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова. Этот совет любителям блюд из картофеля она дала а в беседе с РИА Новости.

По словам врача, пищевые волокна, которые есть в картофеле, помогают нормализовать пищеварительный процесс, поддерживать здоровье кишечника и контролировать аппетит. Кроме того, этот продукт богат витаминами C и B6, калием, магнием и сложными углеводами, которые надолго дают чувство сытости, и антиоксидантами, снижающими риск развития хронических сердечно-сосудистых заболеваний и определенных видов рака, заключила Сухорукова.

Тем, кто стремится снизить вес, Сухорукова порекомендовала варить, запекать или тушить, а не жарить картофель. Также надо есть его с овощами, белками и здоровыми жирами, такими как оливковое масло или авокадо.

«Картофель может быть частью разнообразного рациона питания, но его потребление следует контролировать, особенно при стремлении снизить вес или контролировать уровень сахара в крови», — добавила Сухорукова.

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