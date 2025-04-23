Глава службы внешней разведки рассказал о гонящих врага с русской земли войсках РФ

Директор СВР Нарышкин заявил о поднявшейся на борьбу с нацизмом России

Директор службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, выступая на пресс-конференции в честь международного исторического диктанта на тему Великой Отечественной войны (ВОВ) заявил, что Россия вновь поднялась на борьбу с нацистским злом. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы СВР, «Диктант победы» олицетворяет связь времен и это особенно важно, когда вооруженные силы России (ВС РФ) снова «гонят врага с русской земли». «Ведется серьезная каждодневная борьба», — отметил Сергей Нарышкин.

Директор службы внешней разведки рассказал о включенных в задания вопросах, подчеркивающих преемственность подвига героев ВОВ и участников специальной военной операции (СВО).

25 апреля пройдет акция «Диктант Победы». Для его проведения зарегистрировано уже более 750 площадок.

Ранее Сергей Нарышкин заявил, что Франция и Великобритания пытаются ослабить существующие между странами СНГ узы дружбы.