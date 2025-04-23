Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:37, 23 апреля 2025Силовые структуры

Глава службы внешней разведки рассказал о гонящих врага с русской земли войсках РФ

Директор СВР Нарышкин заявил о поднявшейся на борьбу с нацизмом России
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Директор службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, выступая на пресс-конференции в честь международного исторического диктанта на тему Великой Отечественной войны (ВОВ) заявил, что Россия вновь поднялась на борьбу с нацистским злом. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы СВР, «Диктант победы» олицетворяет связь времен и это особенно важно, когда вооруженные силы России (ВС РФ) снова «гонят врага с русской земли». «Ведется серьезная каждодневная борьба», — отметил Сергей Нарышкин.

Директор службы внешней разведки рассказал о включенных в задания вопросах, подчеркивающих преемственность подвига героев ВОВ и участников специальной военной операции (СВО).

25 апреля пройдет акция «Диктант Победы». Для его проведения зарегистрировано уже более 750 площадок.

Ранее Сергей Нарышкин заявил, что Франция и Великобритания пытаются ослабить существующие между странами СНГ узы дружбы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Киргизии арестовали сотрудницу Русского дома. Ее подозревают в вербовке наемников для других государств

    Стало известно о выдаче повесток посетителям в московском фитнес-клубе

    Глава службы внешней разведки рассказал о гонящих врага с русской земли войсках РФ

    Врач назвала опасные причины урчания в животе

    Глава автобронетанковой службы предстанет перед судом по делу о взятке

    В России высказались о роли санкций при переговорах по украинскому конфликту

    В России 1000 человек осудили по делам о терроризме

    Обвиняемому в подрыве автомобиля российского офицера в очередной раз продлили арест

    В России предположили заморозку переговоров по Украине

    В России детей бойца СВО увезли в детдом из-за бросившей их матери

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости